"Cosa penso di Giorgia Meloni". La sentenza di Osho che fa impazzire la sinistra (Di martedì 26 luglio 2022) Due anni in un'ora. Se non è classificabile come il primo miracolo di Osho, poco ci manca: il 31 luglio, al Parco della Casa del Jazz di Roma, il celebre vignettista Federico Palmaroli, in arte Osho, proverà a riassumere questi ultimi due annidi pandemia, scazzi politici, guerra e complottismi epocali, nel giro di una sola ora. Lo spettacolo si chiama #LepiùbellefrasidiOsho, si ispira ovviamente alle sue vignette e «sarà a velocità 5 Giga», come scherza Palmaroli.Tu ridi, ma secondo me mica ce la fai. Un'ora è troppo poco. «Ce la faccio, ce la faccio! Parto più o meno dal primo lockdown per raccontare i vari patti politici, i divieti sanitari e come abbiamo affrontato, ma soprattutto aggirato, le varie limitazioni».Insomma, Conte superstar? «Be' certo».QualCosa mi dice che, artisticamente, devi molto ai Cinque ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Due anni in un'ora. Se non è classificabile come il primo miracolo di, poco ci manca: il 31 luglio, al Parco della Casa del Jazz di Roma, il celebre vignettista Federico Palmaroli, in arte, proverà a riassumere questi ultimi due annidi pandemia, scazzi politici, guerra e complottismi epocali, nel giro di una sola ora. Lo spettacolo si chiama #Lepiùbellefrasidi, si ispira ovviamente alle sue vignette e «sarà a velocità 5 Giga», come scherza Palmaroli.Tu ridi, ma secondo me mica ce la fai. Un'ora è troppo poco. «Ce la faccio, ce la faccio! Parto più o meno dal primo lockdown per raccontare i vari patti politici, i divieti sanitari e come abbiamo affrontato, ma soprattutto aggirato, le varie limitazioni».Insomma, Conte superstar? «Be' certo».Qualmi dice che, artisticamente, devi molto ai Cinque ...

