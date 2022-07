"Cosa ci avevano offerto per restare al governo": Conte disperato sgancia la bomba (Di martedì 26 luglio 2022) Sorpresa: esiste anche Giuseppe Conte. Il leader di un M5s sempre più allo sbaraglio e in caduta libera, anche dopo la crisi di governo che ha aperto, torna a parlare. Lo fa su Facebook, dove attacca Mario Draghi e Pd. E il presunto avvocato del popolo sembra quasi già fiutare la sconfitta, inesorabile, dei grillini alle elezioni del 25 settembre. "Saremo soli, saremo il terzo polo, il terzo campo, il campo giusto, dove c'è la dignità della persona, di chi lavora, la dignità sociale di chi in un momento di difficoltà può essere aiutato dallo Stato senza essere umiliato, bullizzato da politici che vivono di privilegi", spiega con un intricato giro di parole. Insomma, il M5s corre da solo. Ma non è una novità, poiché ad oggi nessuno vuole i grillini come alleati. E ancora, Conte tornando sulla crisi attacca: "Dell'agenda presentata" ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Sorpresa: esiste anche Giuseppe. Il leader di un M5s sempre più allo sbaraglio e in caduta libera, anche dopo la crisi diche ha aperto, torna a parlare. Lo fa su Facebook, dove attacca Mario Draghi e Pd. E il presunto avvocato del popolo sembra quasi già fiutare la sconfitta, inesorabile, dei grillini alle elezioni del 25 settembre. "Saremo soli, saremo il terzo polo, il terzo campo, il campo giusto, dove c'è la dignità della persona, di chi lavora, la dignità sociale di chi in un momento di difficoltà può essere aiutato dallo Stato senza essere umiliato, bullizzato da politici che vivono di privilegi", spiega con un intricato giro di parole. Insomma, il M5s corre da solo. Ma non è una novità, poiché ad oggi nessuno vuole i grillini come alleati. E ancora,tornando sulla crisi attacca: "Dell'agenda presentata" ...

