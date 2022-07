Corte conti Ue boccia piano REPowerEu della Commissione

(Di martedì 26 luglio 2022) E' una sostanzialetura quella arrivata oggi dalladeiUe nei confronti delpresentato a metà maggio dallaeuropea per accelerare la riduzione...

E' una sostanziale bocciatura quella arrivata oggi dalladeiUe nei confronti del piano REPowerEU presentato a metà maggio dalla Commissione europea per accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dalla Russia e ...Secondo D'Angelo, qualsiasi soluzione, che dovrà in ogni caso essere sottoposta al vaglio delladei, va definita nel perimetro di legge tracciato dal governo Draghi nelle misure di ...(ANSA) - BRUXELLES, 26 LUG - E' una sostanziale bocciatura quella arrivata oggi dalla Corte dei conti Ue nei confronti del piano REPowerEU ...REPowerEU, il piano dell’UE per ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi, diversificare l’approvvigionamento energetico a livello dell’UE e accelerare la transizione verde, pot ...