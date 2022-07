Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 luglio: 88.221 nuovi casi, i morti sono 253 (Di martedì 26 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 88.221 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 23.699. I tamponi effettuati sono 446.718 (ieri 122.550). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 19,7% (ieri era al 19,3%). sono 253 i morti (compresi alcuni riconteggi), 8 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 26 luglio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 434, con 61 ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 26 luglio 2022) Nelle ultime 24 orestati 88.221 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 23.699. I tamponi effettuati446.718 (ieri 122.550). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 19,7% (ieri era al 19,3%).253 i(compresi alcuni riconteggi), 8 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 26(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 434, con 61 ...

