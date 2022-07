Corbo | “Dietro l’addio di Mertens c’è anche lo zampino di Spalletti”

cigolionocingue : @ilquietoridere Scusa Fabio ma così sono quelle terre che circondano l’Umbria? Ossia esistono altre regioni o hai c… -

AreaNapoli.it

... la sindaca di Lonate Pozzolo Nadia Rosa, il Segretario PD Provinciale di Varese Giovanni, l'... C'è bisogno di sapere chea tutto ciò ci possono essere le mafie. Le mafie non sparano più ...In Piazza Degasperi, ad Albiano, si esibirà la compagnia Lannutti&con 'All'incirco varietà', ... tra le vie e i negozi di Faver, Grauno, Grumes e Valda (Altavalle): 'l'angolo' con il ... Mertens, ecco cosa si nasconde dietro l'addio. Corbo: 'Non è rimasto non solo per l'ingaggio' ForzAzzurri.net - Addio Mertens, parla Corbo Antonio Corbo, giornalista, ai microfoni di Radio Marte ha parlato dell'addio di Mertens: "Credo che Mertens non sia rimasto ...Antonio Corbo ha parlato dell'addio di Dries Mertens al Napoli soffermandosi sui motivi della scelta dell'attaccante belga.