Conte: «Alle elezioni saremo il terzo incomodo. Draghi? Ha esiliato la dialettica politica»

Camicia bianca, giardino alle spalle e rumori di fondo tra chiacchiere, cantieri e campane. Giuseppe Conte è tornato in una diretta sulla sua pagina Facebook sulla crisi di governo, lanciando la corsa del Movimento 5 stelle alle prossime elezioni: «Sono passato qui a S. Giovanni Rotondo, qualche giorno di riposo con i miei genitori prima di cominciare questa battaglia elettorale. Si parte ovviamente con la massima determinazione e il massimo coraggio: saranno giorni impegnativi», ha detto. Il primo punto è, ancora, la la caduta del governo guidato da Mario Draghi: «Non credo che il M5s abbia avuto un comportamento irresponsabile. Nonostante si sia mosso il pensiero unico per fornire una versione preconfezionata a tutti voi cittadini, vorrei ricordare che quel giorno al Senato il M5s ...

fanpage : 'Siamo stati bullizzati davanti al Parlamento e ai cittadini, non potevamo più sostenere questo governo. Alle… - matteorenzi : Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i respons… - pietroraffa : Nel discorso di Draghi non c'è nulla in risposta alle richieste di Conte né a quelle di Salvini. Il messaggio è chi… - Giancar70336148 : RT @DavideR46325615: Travaglio:'Come posso essere deluso da una forza politica che in 3 anni ha fatto cose che aspettavo da 30 anni? Hanno… - EnricoGiunta : RT @ultimora_pol: #Italia ??Giuseppe #Conte: 'Il Movimento 5 Stelle andrà da solo alle elezioni.' @ultimora_pol -