Consiglio, è scontro sul centro sportivo di Colognola (Di martedì 26 luglio 2022) Bergamo. Una riqualificazione sportiva e funzionale, con l'ampliamento della struttura con due campi da paddel coperti, per circa 600 metri quadri, e una perdita di verde di 266 metri quadri, da realizzare in corrispondenza dell'attuale campo da pallavolo, un prefabbricato per la gestione della parte amministrativa, un distributore, un magazzino, una pensilina di collegamento dagli spogliatoi all'ingresso della palestra, attrezzature da scherma e da palestra, armadietti. Questo è quanto prevede il progetto sportivo al Piazzale della Scienza (Colognola), approvato in sede di Consiglio comunale nella serata di lunedì, che recita di un investimento pari a 426.717,50, voluto con il fine di migliorare le attività sportive e con l'obiettivo di predisporre un impianto più efficiente ed aperto ai bisogni della cittadinanza. L'assessore ...

