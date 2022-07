Consiglio comunale di Salerno, inizio infuocato (VIDEO) (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Non c’è solo il termometro metereologico a registrare un clima rovente all’interno del Consiglio comunale di Salerno. Nella seduta iniziata questa mattina alle 10 soltanto i due minuti di raccoglimento per commemorare due recenti lutti, tra i quali la scomparsa dell’ex consigliere comunale Gaetano De Simone, avviene in un clima di calma apparente. L’atmosfera è infatti già surriscaldata da un ordine del giorno che fa presagire tempi e temi troppo importanti per essere discussi in un’unica seduta. La manovra di bilancio, il piano di alienazione, l’approvazione del Puc e la nomina delle figure di ispettori ambientali tra gli ordini del giorno. Ma prima ancora di entrare nel merito della discussione, ci sono due “questioni-bomba” pronte ad esplodere. Alcuni consiglieri tra i quali Horace Di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Non c’è solo il termometro metereologico a registrare un clima rovente all’interno deldi. Nella seduta iniziata questa mattina alle 10 soltanto i due minuti di raccoglimento per commemorare due recenti lutti, tra i quali la scomparsa dell’ex consigliereGaetano De Simone, avviene in un clima di calma apparente. L’atmosfera è infatti già surriscaldata da un ordine del giorno che fa presagire tempi e temi troppo importanti per essere discussi in un’unica seduta. La manovra di bilancio, il piano di alienazione, l’approvazione del Puc e la nomina delle figure di ispettori ambientali tra gli ordini del giorno. Ma prima ancora di entrare nel merito della discussione, ci sono due “questioni-bomba” pronte ad esplodere. Alcuni consiglieri tra i quali Horace Di ...

TgLa7 : In manette la sindaca di #Terracina Roberta Tintari, eletta tra le fila di Fratelli d’Italia. Ai domiciliari anche… - amnestyitalia : #BuoneNotizie L'11 luglio il Consiglio comunale di #Lecce ha approvato una mozione per istituire un registro in cui… - v_senigallia : La maggioranza al Pd: 'Sulla Fondazione attacchi strumentali al presidente del Consiglio Comunale'… - anteprima24 : ** Consiglio comunale di ###Salerno, inizio infuocato (VIDEO) ** - campobassolive : Scioglimento Consiglio comunale a Terracina, il Prefetto Cappetta nominato Commissario -