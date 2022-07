Concorsi Istruttore educativo 2022 | tutti i bandi attivi e cosa studiare

Leggi su leggioggi

(Di martedì 26 luglio 2022) Nuove opportunità di lavoro previste negli enti locali con i. Per le prossime settimane, infatti, si prospettano nuovidi concorso e nuove assunzioni in arrivo per quanto riguarda il profilo professionale di-pedagogico.pubbliciin arrivo Per questo abbiamo raccolto nei prossimi paragrafidi concorso, in continuo aggiornamento, per ricoprire il ruolo di-pedagogico negli enti locali, in categoria C e D, rivolti sia ai candidati diplomati sia a coloro in possesso di ...