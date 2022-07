Concerto rinviato! Ha avuto un malore ed è stato trasportato in ospedale

AliceMura109 : Sto avendo deja vù di maggio. Mia sorella e mia madre dovevano andare al concerto dei onerepublic, Ryan si è ammala… - Naz_Viareggio : Mahmood, infezione alle corde vocali: il concerto di Torre del Lago slitta al 7 agosto - TH_Exclusive : RT @eventiatmilano: Concerti che verranno: l’appuntamento italiano con il tour dei Tokio Hotel è rinviato al 2023 al Fabrique con una tappa… - HristinaNicola1 : RT @eventiatmilano: Concerti che verranno: l’appuntamento italiano con il tour dei Tokio Hotel è rinviato al 2023 al Fabrique con una tappa… - heartscaged : RT @eventiatmilano: Concerti che verranno: l’appuntamento italiano con il tour dei Tokio Hotel è rinviato al 2023 al Fabrique con una tappa… -

lagazzettadiviareggio.it

... ildel Ghettolimpo Summer Tour di Mahmood previsto per il 26 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago (LU) èa domenica 7 agosto. Viene invece annullata la data del 29 ...... e al conseguente riposo vocale e astensione dal canto richiesto, ildi Mahmood del Ghettolimpo Summer Tour previsto per il 26 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago (LU) è... Mahmood: rinviato il concerto a Torre del Lago La band ha deciso di rinviare il concerto: Ha avuto un malore ed è stato trasportato in ospedale. La notizia è delle ultime ore, la band ha rinviato il concerto dopo che il tastierista ha avuto un ...L’artista dovrà stare a riposo a causa di un’infezione alle corde vocali. Il rimborso dei biglietti è disponibile fino a 30 giorni dalla data ...