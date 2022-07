Compromesso per non spaccarsi. L'Ue annacqua il piano gas (Di martedì 26 luglio 2022) Ok dei ministri dell’Energia al programma per ridurre l’uso del metano del 15%, con tante deroghe e senza alcun obbligo. In caso di emergenza, decidono gli Stati a maggioranza. Ungheria si dissocia. Germania scontenta, ma “è importante dimostrare che l’Europa è unita, Mosca vuole dividerci” Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 luglio 2022) Ok dei ministri dell’Energia al programma per ridurre l’uso del metano del 15%, con tante deroghe e senza alcun obbligo. In caso di emergenza, decidono gli Stati a maggioranza. Ungheria si dissocia. Germania scontenta, ma “è importante dimostrare che l’Europa è unita, Mosca vuole dividerci”

abtheart : @jacopo_iacoboni La penso anch'io così, per pescare elettori da destra e da sinistra bisogna essere in tre. Il comp… - ParliamoDiNews : Gas, `accordicchio` dei ministri Ue sul piano per ridurre i consumi. Il compromesso non soddisfa nessuno: `No a tag… - Rodica17957578 : RT @fattoquotidiano: Siglato dai ministri Ue l'accordo sul piano per ridurre consumi di gas - _Nico_Piro_ : @Stevafe Il 24 febbraio l'Europa aveva un peso enorme nell'economia russa, sarebbe bastato quello oltre alla credib… - Mary85835083 : RT @Giovann91620348: Ue ????, raggiunto un accordo di compromesso sulla diminuzione delle importazioni di gas per il prossimo inverno. Previs… -