Compromesso al ribasso, per non spaccarsi. L'Ue annacqua il piano gas (Di martedì 26 luglio 2022) Ok dei ministri dell’Energia al programma per ridurre l’uso del metano del 15%, con tante deroghe e senza alcun obbligo. In caso di emergenza, decidono gli Stati a maggioranza. Ungheria si dissocia. Germania scontenta, ma “è importante dimostrare che l’Europa è unita, Mosca vuole dividerci” Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 luglio 2022) Ok dei ministri dell’Energia al programma per ridurre l’uso del metano del 15%, con tante deroghe e senza alcun obbligo. In caso di emergenza, decidono gli Stati a maggioranza. Ungheria si dissocia. Germania scontenta, ma “è importante dimostrare che l’Europa è unita, Mosca vuole dividerci”

