Collisione fra barche all'Argentario, il motoscafo non aveva il pilota automatico. Indagati entrambi gli skipper (Di martedì 26 luglio 2022) Ci sono, per ora, due elementi certi nells complicata ricostruzione della Collisione fra uno yacht a motore e una barca a vela avvenuta sabato 23 luglio nelle acque fra l'Argentario e l'Isola del Giglio, incidente nel quale ha perso la vita un noto gallerista e antiquario romano e risulta dispersa una donna romana, moglie dello skipper della barca a vela: non era stato messo in funzione dal motoscafo il pilota automatico – come si era ipotizzato inizialmente – e, inoltre, dagli esami tossicologici non risultano alterazioni che avrebbero potuto far pensare all'uso di stupefacenti così come gli alcool test sono risultati negativi. La Procura di Grosseto ha fatto sapere di aver iscritto nel registro degli Indagati entrambi gli skipper per l'incidente ...

