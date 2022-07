Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro battezzano Gabriele | il padrino è Alfonso Signorini

zazoomblog : Gf Vip 4 Alfonso Signorini padrino al battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (Video) - #Alfonso… - IsaeChia : #GfVip 4, Alfonso Signorini padrino al battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (Video) Ieri ad A… - occhio_notizie : Alfonso Signorini battezza il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Sarò una guida per lui”?… - leggoit : Alfonso Signorini battezza il bambino di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: «Gabriele è anche figlio mio» - DonnaGlamour : Alfonso Signorini battezza il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Questo bambino è anche un po’ mio” -

Il giorno tanto atteso è arrivato pere Paolo Ciavarro . Come avevano preannunciato in una delle ultime puntate del GF Vip 6 , il battesimo del piccolo Gabriele avrebbe avuto un padrino d'eccezione: ad avere questo onore ...e Paolo Ciavarro: il battesimo del figlio Gabriele Ierie Paolo Ciavarro hanno battezzato il figlio Gabriele , nato a febbraio 2022. La cerimonia si è tenuta ad ..."Il cerchio della vita" che si chiude per mamma Clizia Incorvaia e papà Paolo Ciavarro, che ieri hanno celebrato ad Agrigento il battesimo del ...E' stato un giorno speciale per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Ad Agrigento, nella Cattedrale di San Gerlando, è stato celebrato il battesimo del loro bimbo, nato a febbraio. Per Gabriele hanno sc ...