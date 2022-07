Ciclismo, Vuelta a Castilla y León, gli incendi annullano la prima tappa (Di martedì 26 luglio 2022) I tanti incendi che stanno coinvolgendo la Spagna hanno costretto gli organizzatori ad accorciare il percorso totale della Vuelta a Castilla y León 2022. Il primo dei due giorni d’azione è stato infatti annullato, per ragioni di sicurezza si è deciso di cancellare l’impegno previsto da Benavente a Morales del Vino. Dopo una relazione del Ministero dell’Ambiente è stato preso il provvedimento che riguarda in particolare la provincia di Zamora. Tábara è stata la località più colpita dai roghi, una zona situata nella prima porzione del segmento che originariamente si sarebbe dovuto svolgere nella giornata di mercoledì. Resiste nel programma la frazione di 189,3 chilometri con partenza ed arrivo a Guijuelo. L’Alto de Valero (1° categoria), l’Alto de Cristóbal (2° categoria), l’Alto de Peñacaballera ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) I tantiche stanno coinvolgendo la Spagna hanno costretto gli organizzatori ad accorciare il percorso totale della2022. Il primo dei due giorni d’azione è stato infatti annullato, per ragioni di sicurezza si è deciso di cancellare l’impegno previsto da Benavente a Morales del Vino. Dopo una relazione del Ministero dell’Ambiente è stato preso il provvedimento che riguarda in particolare la provincia di Zamora. Tábara è stata la località più colpita dai roghi, una zona situata nellaporzione del segmento che originariamente si sarebbe dovuto svolgere nella giornata di mercoledì. Resiste nel programma la frazione di 189,3 chilometri con partenza ed arrivo a Guijuelo. L’Alto de Valero (1° categoria), l’Alto de Cristóbal (2° categoria), l’Alto de Peñacaballera ...

