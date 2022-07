Ciclismo, Tour de France femminile 2022: le condizioni fisiche di Annemiek van Vleuten (Di martedì 26 luglio 2022) Al Tour de France femminile, Annemiek van Vleuten è in difficoltà. L’olandese, che recentemente ha vinto il Giro d’Italia, e che è fra le grandi favorite per la Grande Boucle, al momento è nona in classifica generale, con un ritardo di 1’14” dal Marianne Vos, di cui 20? accusati oggi. Ma che sta succedendo alla ciclista della Movistar? A spiegarlo è stata la stessa van Vleuten che al termine della tappa della corsa transalpina ha affermato alla stampa: “Al momento sono in via di guarigione, ma prima dell’inizio del Tour mi sono ammalata. Ho problemi di stomaco”. Specificando: “Ieri (essendo una tappa pianeggiante, ndr) potevo nasconderlo meglio, oggi era più difficile. Sono sicura che domani andrà meglio: sono due giorni che non posso nè mangiare nè bere niente, ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Aldevanè in difficoltà. L’olandese, che recentemente ha vinto il Giro d’Italia, e che è fra le grandi favorite per la Grande Boucle, al momento è nona in classifica generale, con un ritardo di 1’14” dal Marianne Vos, di cui 20? accusati oggi. Ma che sta succedendo alla ciclista della Movistar? A spiegarlo è stata la stessa vanche al termine della tappa della corsa transalpina ha affermato alla stampa: “Al momento sono in via di guarigione, ma prima dell’inizio delmi sono ammalata. Ho problemi di stomaco”. Specificando: “Ieri (essendo una tappa pianeggiante, ndr) potevo nasconderlo meglio, oggi era più difficile. Sono sicura che domani andrà meglio: sono due giorni che non posso nè mangiare nè bere niente, ...

