Ciclismo, Pogacar salta la Vuelta 2022. Sarà a 'Il Lombardia' (Di martedì 26 luglio 2022) Niente Vuelta 2022. Tadej Pogacar, arrivato secondo al Tour de France e appartenente all'UAE Team Emirates, ha reso noto che non prenderà parte al grande giro spagnolo. "In generale, è stato un gran Tour per noi – ha spiegato, soffermandosi sulla sua Grande Boucle -. Penso che, soprattutto per gli appassionati di Ciclismo, quella di quest'anno sia stata un'edizione entusiasmante. Jonas Vingegaard ha meritato la vittoria, ha dimostrato di essere il corridore più forte e tutto ciò mi fornisce ancora più motivazioni per tornare ancora più competitivo il prossimo anno", ha detto Pogacar. Il suo team ha anche reso noto il programma per la sua seconda parte di stagione. Il ventitreenne Sarà in gara nel prossimo fine settimana nei Paesi Baschi per la San Sebastian Classic, poi prenderà una ...

