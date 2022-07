Ciclismo: niente Vuelta per Tadej Pogacar. Il programma dello sloveno, obiettivo Mondiali (Di martedì 26 luglio 2022) La notizia era già arrivata nei giorni scorsi, il dubbio era alto, ora c’è l’ufficialità: Tadej Pogacar dopo la seconda piazza al Tour de France non cercherà riscatto in terra spagnola. Lo sloveno ha infatti rinunciato alla partecipazione alla Vuelta. Il programma del corridore della UAE Emirates, illustrato proprio dalla squadra, prevede la Classica di San Sebastian domenica, poi un periodo di pausa per tornare in gara a settembre con le classiche canadesi (anticipate dal GP di Plouay il 28 agosto). Finale di stagione con occhi puntati sul Mondiale in Australia e poi spostamento ad ottobre in Italia: obiettivo il secondo trionfo al Giro di Lombardia. programma Tadej Pogacar 30 luglio San Sebastián Classic 28 agosto GP Plouay 9 ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) La notizia era già arrivata nei giorni scorsi, il dubbio era alto, ora c’è l’ufficialità:dopo la seconda piazza al Tour de France non cercherà riscatto in terra spagnola. Loha infatti rinunciato alla partecipazione alla. Ildel corridore della UAE Emirates, illustrato proprio dalla squadra, prevede la Classica di San Sebastian domenica, poi un periodo di pausa per tornare in gara a settembre con le classiche canadesi (anticipate dal GP di Plouay il 28 agosto). Finale di stagione con occhi puntati sul Mondiale in Australia e poi spostamento ad ottobre in Italia:il secondo trionfo al Giro di Lombardia.30 luglio San Sebastián Classic 28 agosto GP Plouay 9 ...

Paola76125447 : Avete amiche o amici appassionati di ciclismo (o anche no)? Fate e fatevi un regalo: il podcast bello da ascoltare… - Eurosport_IT : Niente da fare per Alaphilippe: il francese è costretto al ritiro! #Alaphilippe | #Ciclismo | #TourdeWallonie - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Niente #Vuelta per #López: è indagato per traffico di farmaci. E il team lo sospende - andreastoolbox : #Niente Vuelta per López: è indagato per traffico di farmaci. E il team lo sospende - AlfonsoFofo60 : RT @Gazzetta_it: Niente #Vuelta per #López: è indagato per traffico di farmaci. E il team lo sospende -