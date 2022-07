Ciclismo, il Giro d’Italia 2023 sarà presentato il 17 ottobre, l’arrivo sarà a Trieste per la quarta volta nella storia (Di martedì 26 luglio 2022) Messo in archivio il Tour de France 2022, è già tempo di pensare alle prossime corse a tappe in calendario. Non stiamo parlando tanto della Vuelta a España (che prenderà il via il 19 agosto prossimo) quanto del Giro d’Italia edizione 2023. nella giornata odierna, infatti, è stata ufficializzata la data della presentazione della 106esima edizione della Corsa Rosa, e non solo. Nello specifico si tratta di lunedì 17 ottobre e l’evento si svolgerà presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. La scelta di questa cornice non è affatto casuale. Dopo 22 anni di chiusura, infatti, il teatro ha riaperto i battenti e, come negli anni ’90, sarà la sede della presentazione ufficiale del Giro d’Italia. Nell’occasione vedremo alzarsi il sipario ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Messo in archivio il Tour de France 2022, è già tempo di pensare alle prossime corse a tappe in calendario. Non stiamo parlando tanto della Vuelta a España (che prenderà il via il 19 agosto prossimo) quanto deledizionegiornata odierna, infatti, è stata ufficializzata la data della presentazione della 106esima edizione della Corsa Rosa, e non solo. Nello specifico si tratta di lunedì 17e l’evento si svolgerà presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. La scelta di questa cornice non è affatto casuale. Dopo 22 anni di chiusura, infatti, il teatro ha riaperto i battenti e, come negli anni ’90,la sede della presentazione ufficiale del. Nell’occasione vedremo alzarsi il sipario ...

