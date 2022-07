Ciclismo, dove correrà Vincenzo Nibali: obiettivo Vuelta, chisura con il Giro di Lombardia. Il calendario dello Squalo (Di martedì 26 luglio 2022) Un’estate molto spagnola per Vincenzo Nibali. Il siciliano è tornato in gara ieri, alla Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika, chiudendo 46mo, dopo un lungo periodo di pausa susseguito al Giro d’Italia e al Campionato Italiano in Puglia. Un programma molto intenso ora aspetta lo Squalo dello Stretto. L’obiettivo principale è ovviamente il terzo Grande Giro stagionale, la Vuelta a España, che si disputerà dal 19 agosto prossimo all’11 settembre. Per arrivare al top all’appuntamento iberico il corridore dell’Astana Qazaqstan Team sarà al via già domani della Vuelta a Castilla y Leon, poi domenica avrà in programma la Classica di San Sebastian e dal 2 agosto disputerà la Vuelta a Burgos. Attenzione poi ad una possibile ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Un’estate molto spagnola per. Il siciliano è tornato in gara ieri, alla Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika, chiudendo 46mo, dopo un lungo periodo di pausa susseguito ald’Italia e al Campionato Italiano in Puglia. Un programma molto intenso ora aspetta loStretto. L’principale è ovviamente il terzo Grandestagionale, laa España, che si disputerà dal 19 agosto prossimo all’11 settembre. Per arrivare al top all’appuntamento iberico il corridore dell’Astana Qazaqstan Team sarà al via già domani dellaa Castilla y Leon, poi domenica avrà in programma la Classica di San Sebastian e dal 2 agosto disputerà laa Burgos. Attenzione poi ad una possibile ...

