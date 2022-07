Ciclismo | Caleb Ewan | “Sono deluso dopo il Tour | non ho raggiunto il mio obiettivo”

Leggi su oasport

(Di martedì 26 luglio 2022)ha espresso la propria opinione alla stampa al termine di un difficilede France. L’australiano della Lotto-Soudal ha faticato nella competizione transalpina, una serie di eventi sfortunati hanno compromesso la permanenza in Francia del nativo di Sydney. Il ciclista della compagine belga ha riportato alla stampa ai microfoni di SBS: “La cosa più positiva è cheriuscito a completare il giro. Nello stesso tempovisto che non hoil mio. Ero arrivato con il chiaro intento di vincere alcune tappe”. L’ottavo posto sugli Champs-Élysées è il miglior risultato per il 28enne che per ora è stato limitato da parecchie cadute e da una serie cadute che fortunatamente non hanno portato al ritiro. Gli sprint ...