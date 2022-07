Chiara Gualzetti, il selfie in carcere del killer e gli insulti. L'ira del papà: 'Cosa festeggi?' (Di martedì 26 luglio 2022) Chiara Gualzetti , l'offesa alla sua memoria (e alla giustizia) arrivano direttamente dal killer e da un suo amico. La ragazza di 16 anni fu uccisa il 27 giugno dell'anno scorso, dopo essersi data ... Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022), l'offesa alla sua memoria (e alla giustizia) arrivano direttamente dale da un suo amico. La ragazza di 16 anni fu uccisa il 27 giugno dell'anno scorso, dopo essersi data ...

pippokid : Omicidio Chiara Gualzetti, il pm chiede 16 anni e sei mesi per l'imputato - Cronaca - - Frankf1842 : RT @fanpage: Sedici anni e sei mesi di reclusione. Questa è quanto chiede il pm della Procura per i minorenni di Bologna per il giovane imp… - Luxgraph : Omicidio di Chiara Gualzetti, il selfie dal carcere del killer. L’ira del papà: «Che cosa festeggi?» #corriere… - giuliog : RT @Tg3web: Veniva ammazzata un anno fa nel Bolognese la quindicenne Chiara Gualzetti, ad ucciderla un coetaneo che dal carcere minorile co… - fanpage : Sedici anni e sei mesi di reclusione. Questa è quanto chiede il pm della Procura per i minorenni di Bologna per il… -