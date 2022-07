Chiara Ferragni la rivelazione che tutti attendevano: "Ecco perché i miei figli si chiamano Leone e Vittoria" (Di martedì 26 luglio 2022) Chiara Ferragni su TikTok torna a parlare della sua famiglia: questa volta si concentra sui suoi figli. Ha risposto infatti ad una domanda che da tempo i suoi follower chiedevano. Ecco qual è stata la sua risposta. Chiara Ferragni oltre ad essere un’imprenditrice digitale e la più famosa delle influencer italiane, è anche una moglie e una mamma molto affettuosa. Nel 2018 è nato il suo primo figlio, Leone, vera e propria star dei social già a 4 anni grazie ai video che i suoi genitori postano e la velocità con cui diventano virali. Nel 2021 poi è arrivata Vittoria. I due piccoli, pur somigliandosi parecchio fisicamente, hanno due caratteri totalmente diversi e due personalità definite, che abbiamo imparato a conoscere sui profili dei ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 26 luglio 2022)su TikTok torna a parlare della sua famiglia: questa volta si concentra sui suoi. Ha risposto infatti ad una domanda che da tempo i suoi follower chiedevano.qual è stata la sua risposta.oltre ad essere un’imprenditrice digitale e la più famosa delle influencer italiane, è anche una moglie e una mamma molto affettuosa. Nel 2018 è nato il suo primoo,, vera e propria star dei social già a 4 anni grazie ai video che i suoi genitori postano e la velocità con cui diventano virali. Nel 2021 poi è arrivata. I due piccoli, pur somigliandosi parecchio fisicamente, hanno due caratteri totalmente diversi e due personalità definite, che abbiamo imparato a conoscere sui profili dei ...

