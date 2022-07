Chiara Ferragni e Fedez in cantiere per la nuova casa | «Niente piscina nella nostra penthouse»

PantaRei929 : Certo che Selvaggia Lucarelli deve essere proprio una rompi scatole ??.... Sta lì a commentare e polemizzare su tutt… - zazoomblog : Fedez e Chiara Ferragni la nuova Ferrari è da sogno: prima volta al volante - #Fedez #Chiara #Ferragni #nuova - fashiongenus : Quando e perché Chiara Ferragni si è rivolta a uno psicologo - gicabi : Anziano e dignitoso signore dirimpettaio del mio ufficio: 'Eh, sono cambiati i tempi, noi lavoravano diversamente d… - carmi_ne : madonna quanto gasa l’account instagram di Gianni Minà, cioè a perderci due minuti verrebbero i complessi d’inferio… -

La passione per i motori di Fedez è ormai cosa nota. E su Instagram il rapper milanese, insieme alla moglie, ha voluto informare tutti i suoi follower del nuovo gioiellino entrato nel parco auto dei Ferragnez. Sulle storie su Instagram compare un Fedez emozionato nella prima prova di una ...Erano apparsi insieme ae Fedez in una foto di un'uscita a quattro, poi sono stati Dagospia e Casa Chi ad immortalarli durante un'uscita di coppia, si tenevano per mano e si baciavano.Chiara Ferragni e Fedez si preparano a traslocare. Se tutto procederà per il meglio i Ferragnez avranno un nuovo indirizzo fra meno di un anno. A dare il lieto annuncio ...Baby K sarà ospite a Battiti Live, nel frattempo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua nuova hit estiva e ai suoi gusti musicali ...