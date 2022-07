Chi lo avrebbe mai detto che il potere dello chemisier avrebbe conquistato anche il cuore di Jennifer Lopez?

Leggi su amica

(Di martedì 26 luglio 2022) foto: gettyimages Non ce ne vogliano Ilary Blasi e Francesco Totti, ma l’affaire dipiù chiacchierato dell’estate 2022 è la luna di miele die Ben Affleck in Europa. Dopo il matrimonio lampo a Las Vegas, la luna di miele a Parigi. Un trionfo assoluto di romanticismo, amore e stile. Con annesso un tripudio di cambi di look. E così, mentre i Bennifer 2.0 si concedono passeggiate romantiche per le strade della Ville Lumière, shopping alla luce del sole nelle boutique più prestigiose del centro o baci rubati a lume di candela, J-Lo omaggia le tendenze di stagione (e non). Come? A colpi di abiti estivi, poco parisienne. Ma molto italian style.