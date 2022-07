Chi ha contratto il covid può perdere i capelli e la libido (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - I pazienti positivi a SARS-CoV-2 potrebbero manifestare perdita di capelli e di libido a seguito dell'infezione. A individuare questa nuova categoria di sintomi uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati dell'Università di Birmingham, che hanno riportato un elenco di effetti associati a covid-19. Il team, guidato da Shamil Haroon, ha esaminato le cartelle cliniche elettroniche di 2,4 milioni di persone nel Regno Unito, selezionando poi 486.149 pazienti che tra gennaio 2020 e aprile 2021 avevano contratto l'infezione, ma non erano stati ospedalizzati, e 1,9 milioni di persone senza alcuna indicazione di infezione da coronavirus. I ricercatori hanno individuato tre categorie di sintomi, suddivisi in respiratori, cognitivi e generali. Tra i più comuni, gli autori riportano ... Leggi su agi (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - I pazienti positivi a SARS-CoV-2 potrebbero manifestare perdita die dia seguito dell'infezione. A individuare questa nuova categoria di sintomi uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati dell'Università di Birmingham, che hanno riportato un elenco di effetti associati a-19. Il team, guidato da Shamil Haroon, ha esaminato le cartelle cliniche elettroniche di 2,4 milioni di persone nel Regno Unito, selezionando poi 486.149 pazienti che tra gennaio 2020 e aprile 2021 avevanol'infezione, ma non erano stati ospedalizzati, e 1,9 milioni di persone senza alcuna indicazione di infezione da coronavirus. I ricercatori hanno individuato tre categorie di sintomi, suddivisi in respiratori, cognitivi e generali. Tra i più comuni, gli autori riportano ...

