Chelsea, Werner può partire: anche il Newcastle ci pensa (Di martedì 26 luglio 2022) anche il Newcastle si aggiunge alla corsa per l’attaccante tedesco del Chelsea classe 1996. Le ultime sul mercato Timo Wener potrebbe presto lasciare il Chelsea, ma non la Premier League. Come riferisce il giornalista Falk della BILD, infatti, anche il il ricco Newcastle avrebbe messo gli occhi sul tedesco, che sarebbe la punta di diamante di una squadra con grandi ambizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022)ilsi aggiunge alla corsa per l’attaccante tedesco delclasse 1996. Le ultime sul mercato Timo Wener potrebbe presto lasciare il, ma non la Premier League. Come riferisce il giornalista Falk della BILD, infatti,il il riccoavrebbe messo gli occhi sul tedesco, che sarebbe la punta di diamante di una squadra con grandi ambizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Benedet_Nicolai : @CR7Brasil Io non escluderei il Chelsea. La società lo vuole, l'allenatore si é lamentato pubblicamente del mercato… - Melania9811 : RT @amojuve: Contatti in corso tra #Juventus e #Chelsea per #Werner, possibile un'operazione in prestito [Fabrizio Romano - Here We Go Pod… - ZonaBianconeri : RT @amojuve: Contatti in corso tra #Juventus e #Chelsea per #Werner, possibile un'operazione in prestito [Fabrizio Romano - Here We Go Pod… - CrapanzanoRobin : RT @junews24com: Werner Juve, contatti in corso col Chelsea! La formula dell'affare - - junews24com : Werner Juve, contatti in corso col Chelsea! La formula dell'affare - -