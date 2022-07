'Chelsea, Werner in bilico: Juve e Lipsia ci pensano, Tuchel vuole tenerlo' (Di martedì 26 luglio 2022) Il grido di dolore lanciato da Thomas Tuchel al termine della deludente tournée asiatica del Chelsea, chiusasi con la sconfitta per 4 - 0 contro l'Arsenal, ha squarciato un'estate già piena di dubbi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 26 luglio 2022) Il grido di dolore lanciato da Thomasal termine della deludente tournée asiatica del, chiusasi con la sconfitta per 4 - 0 contro l'Arsenal, ha squarciato un'estate già piena di dubbi ...

news_mercato_ : #Calciomercato, interesse del #Newcastle per Timo #Werner, in uscita dal #Chelsea, operazione fattibile in prestito - DIRETTADCM : ?? ULTIM'ORA ?? Il #Newcastle è interessato a Timo #Werner! ?? L'attaccante classe '96 è in uscita dal #Chelsea. [… - junews24com : Werner Juve, un ricco club si aggiunge alla corsa. Ultime - - spoilsport_it : #Newcastle: interesse per Timo #Werner, non più una prima scelta al #Chelsea - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Mercato Juventus, idea Werner: il Chelsea apre al prestito #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -