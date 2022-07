Cesare Cremonini, il triste dramma del cantante: “Ho rischiato la vita” (Di martedì 26 luglio 2022) Il celebre cantautore italiano ha confessato a cuore aperto le difficoltà attraversate da lui a causa della comparsa di una malattia Il quarantaduenne bolognese si è reso protagonista in questi giorni di una bella sorpresa. Egli, infatti, si è esibito senza preavviso in piazza Vescovado a Ravello, piccola località turistica campana che si trova in provincia di Salerno. È proprio in quei luoghi che Cesare sta trascorrendo la sua vacanza, durante la quale ha deciso di esibirsi insieme ai musicisti del “Premiato Concerto Bandistico Città di Minori”. Cesare Cremonini (Websource)Reduce dal tour di successo, Cremonini è apparso sorridente e sereno, pertanto con lo spirito giusto per rilassarsi in un bel posto di mare in queste calde e soleggiate giornate estive. Lo scorso inverno invece, per la precisione ... Leggi su kronic (Di martedì 26 luglio 2022) Il celebre cantautore italiano ha confessato a cuore aperto le difficoltà attraversate da lui a causa della comparsa di una malattia Il quarantaduenne bolognese si è reso protagonista in questi giorni di una bella sorpresa. Egli, infatti, si è esibito senza preavviso in piazza Vescovado a Ravello, piccola località turistica campana che si trova in provincia di Salerno. È proprio in quei luoghi chesta trascorrendo la sua vacanza, durante la quale ha deciso di esibirsi insieme ai musicisti del “Premiato Concerto Bandistico Città di Minori”.(Websource)Reduce dal tour di successo,è apparso sorridente e sereno, pertanto con lo spirito giusto per rilassarsi in un bel posto di mare in queste calde e soleggiate giornate estive. Lo scorso inverno invece, per la precisione ...

