Centrodestra | tensioni anche sulle regionali Scontro Moratti-Fontana sul candidato presidente della Lombardia

Leggi su open.online

(Di martedì 26 luglio 2022) Al di là delle rassicurazioni di facciata, loall’interno delè aperto. E non si consuma solo a livello nazionale, ma vede un secondo attoin, attorno alla leadershipRegione. Il ruolo è diverso, ma la sostanza non cambia: bisogna mettersi d’accordo su uncomune, ma di quale partito? Gli sfidanti, almeno, sono chiari: l’uscenteAttilio, fedelissimo di Matteo Salvini e la sua vice e assessora al Welfare, Letizia, storica presenza di Forza Italia e giunta alla Regione per rimettere a posto i cocci lasciati dalla precedente gestione Gallera. L’ex sindaca di Milano ha smentito di avere alcuna aspirazione nazionale, ipotesi rilanciata qualche giorno fa ...