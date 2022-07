Centro commerciale La Fabbrica, venduto per sette milioni di euro (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato siglato ieri davanti al notaio Ragonese l’atto con il quale il gruppo Lettieri, proprietario del Centro commerciale La Fabbrica, ha ceduto la struttura per sette milioni di euro all’imprenditore Salvatore Barbato, titolare della concessionaria Renault, Nissan, Toyota a Salerno. Ancora non è chiara la destinazione che il nuovo gruppo attribuirà al Centro commerciale che è rimasto aperto solo un anno. Quello che sembra probabile è invece che non ci sarà la piattaforma logistica di Amazon. L’ipotesi sembra essere sfumata per la necessità di approvare una variante urbanistica. Amazon chiedeva un’altezza di 12 metri a fronte di un’altezza attuale della struttura di sette. Proprio oggi in consiglio comunale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato siglato ieri davanti al notaio Ragonese l’atto con il quale il gruppo Lettieri, proprietario delLa, ha ceduto la struttura perdiall’imprenditore Salvatore Barbato, titolare della concessionaria Renault, Nissan, Toyota a Salerno. Ancora non è chiara la destinazione che il nuovo gruppo attribuirà alche è rimasto aperto solo un anno. Quello che sembra probabile è invece che non ci sarà la piattaforma logistica di Amazon. L’ipotesi sembra essere sfumata per la necessità di approvare una variante urbanistica. Amazon chiedeva un’altezza di 12 metri a fronte di un’altezza attuale della struttura di. Proprio oggi in consiglio comunale ...

