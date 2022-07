C’è un nuovo metodo per combattere le fake news sui social media

Leggi su linkiesta

(Di martedì 26 luglio 2022) Lee la disinformazione sono una costante nel dibattito pubblico sulla qualità dell’informazione. Un argomento talmente rappresentativo di quest’epoca che il Collins Dictionary ne aveva fatto la sua parola dell’anno nel 2017, dopo Brexit e l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti (non a caso). Molti studi scientifici hanno dimostrato come inetwork siano diventati un hub per le bufale, con i loro algoritmi, i metodi di condivisione e ricondivisione dei contenuti. Allo stesso tempo, però, queste piattaforme sono anche la principale fonte di informazione per molte persone, soprattutto nelle fasce d’età più giovani. Nel 2020, il 57% dei millennial negli Stati Uniti dichiara di utilizzare iper le notizie su base giornaliera. Percentuali simili si registrano ...