CdS – “Cristiano Ronaldo ha un piede e mezzo fuori dallo United” (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 22:48:53 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Cristiano Ronaldo ha un piede e mezzo fuori dal Manchester United: lo scrive Marca dopo il vertice di oggi a Carrington. Gli inglesi avevano preparato un piano per convincere Cr7 a rimanere, ossia l’effetto Ferguson, con l’ex indimenticato manager presente anche lui all’incontro. L’uomo che nel 2003 fu elemento chiave nell’acquisto del portoghese e che è stato fondamentale anche per il ritorno dell’ex Juve la scorsa estate. Tra i due c’è un rapporto che va ben al di là di quello semplicemente professionale. “Il piano Ferguson non è andato bene” Secondo i media inglesi, il piano non è andato come previsto dallo United e il giocatore ha ribadito di ... Leggi su justcalcio (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 22:48:53 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport:ha undal Manchester: lo scrive Marca dopo il vertice di oggi a Carrington. Gli inglesi avevano preparato un piano per convincere Cr7 a rimanere, ossia l’effetto Ferguson, con l’ex indimenticato manager presente anche lui all’incontro. L’uomo che nel 2003 fu elemento chiave nell’acquisto del portoghese e che è stato fondamentale anche per il ritorno dell’ex Juve la scorsa estate. Tra i due c’è un rapporto che va ben al di là di quello semplicemente professionale. “Il piano Ferguson non è andato bene” Secondo i media inglesi, il piano non è andato come previstoe il giocatore ha ribadito di ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Raspadori è un pupillo di Cristiano Giuntoli, ma il Sassuolo non vuole cederlo - infoitsport : CDS - Napoli, Raspadori è un pupillo di Cristiano Giuntoli, ma il Sassuolo non vuole cederlo - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Raspadori è un pupillo di Cristiano Giuntoli, ma il Sassuolo non vuole cederlo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Raspadori è un pupillo di Cristiano Giuntoli, ma il Sassuolo non vuole cederlo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Raspadori è un pupillo di Cristiano Giuntoli, ma il Sassuolo non vuole cederlo -