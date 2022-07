Catalogo Disney+ Star, film e serie tv ad agosto 2022 (Di martedì 26 luglio 2022) Il Catalogo Star su Disney+: l'elenco completo delle serie tv, dei film e degli speciali disponibili in streaming dal 23 febbraio al lancio. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 26 luglio 2022) Ilsu: l'elenco completo delletv, deie degli speciali disponibili in streaming dal 23 febbraio al lancio. Tvserial.it.

florabarral : @xelagrillo @PagliariCarlo Catalogo un po' di serie B, concordo con Carlo, ma ha anche altri costi. Su film e serie… - MrCacco02 : @_SolitaryCloud @SabrinaSoleni @DisneyPlusIT Ma poi non ci vuole molto a capire che questo è uno spot di una piatta… - zazoomblog : Disney+ pubblica il nuovo catalogo di agosto: un mese rovente di novità! - #Disney+ #pubblica #nuovo #catalogo - taesecho : @SINGULARIT4Y al momento non si sa nulla, non c'è proprio nel catalogo italiano, penso se ne parli più avanti, ho v… - karmsensei : @imblackthomas_ Ho letto il catalogo di disney+ e non c’è :( -