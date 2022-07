Castellammare, distrugge scoglio per estrarre datteri di mare: scovato. E’ un 47enne (Di martedì 26 luglio 2022) Individuato dalla Guardia Costiera l’autore della distruzione dello scoglio per estrarre i datteri di mare. La Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia è risalita al bagnante che ha distrutto uno scoglio davanti agli occhi increduli dei presenti sulla spiaggia pubblica stabiese. La denuncia è partita dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 26 luglio 2022) Individuato dalla Guardia Costiera l’autore della distruzione delloperdi. La Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera didi Stabia è risalita al bagnante che ha distrutto unodavanti agli occhi increduli dei presenti sulla spiaggia pubblica stabiese. La denuncia è partita dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilGazzettinoves : Distrugge uno scoglio per estrarre i datteri di mare: denunciato 47enne di #Castellammare - @guardiacostiera - - TERRA_2020 : RT @fanpage: Sfonda con un martello un masso preso dal fondale marino per estrarre i datteri su una spiaggia . Il video è stato diffuso sui… - infoitinterno : Castellammare di Stabia: distrugge uno scoglio con un martello per estrarre i datteri, avviata l'inchiesta - infoitinterno : Distrugge uno scoglio a martellate per prendere i datteri di mare, video choc da Castellammare di Stabia - 76_tiffany_ : Castellammare di Stabia, bagnante distrugge uno scoglio per prendere i datteri di mare: la videodenuncia - Il Fatto… -