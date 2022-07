Cassino Tragico incidente auto-moto sulla superstrada per Sora Francesca Lafragola di 25 anni è morta sul colpo Grave il ragazzo che era in moto con lei

(Di martedì 26 luglio 2022) Cronache Cittadine– Intorno alle ore 19 di oggi, 26 Luglio, in un, una ragazza di L'articolo Cronache Cittadine.

infoitinterno : Cassino. Tragico incidente auto-moto sulla superstrada per Sora. Francesca Lafragola di 25 anni è morta sul colpo.… -

... il finale di Serena Mollicone e Samantha Fava è ugualmente. Sul corpo della Mollicone è ... Secondo la sentenza dei giudici di, i 5 sono innocenti. L'unica soluzione per cercare di ...Dopo più di 20 anni da quelritrovamento, la Corte d'Assise diha messo la parola fine su questa turpe vicenda, tra gli indagati figuravano Marco Mottola, il padre Franco e la madre ...Tragico incidente nella giornata di oggi, martedì 26 luglio a Cassino, comune in provincia di Frosinone: una ragazza, che era in sella al motorino insieme al fidanzato, è morta. I medici e i paramedic ...Un morto e un ferito grave e il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco dopo le 19 sulla superstrada ...