Carolina Marconi, il calvario finalmente alle spalle: dopo la malattia torna il sorriso

dopo tanta tristezza e sofferenza per Carolina Marconi torna a splendere il suo meraviglioso sorriso: ecco il motivo Una forza incredibile quella che possiede una ragazza bellissima e dolce come lei, che ha lottato tanto e finalmente ha raggiunto la tranquillità: stiamo parlando di lei, Carolina Marconi. La ragazza, conosciuta come una delle concorrenti dell'edizione del Grande Fratello, ha lavorato in altri programmi tra cui I cervelloni nel 1998, Festa di Classe nel 1999, Goleada nel 2000 e Stasera pago io nel 2001. Insieme ad Alessia Merz, la bella ragazza partecipa nel B-movie Intrigo a Cuba, film distribuito solo dopo la sua partecipazione al reality più spiato d'Italia, Grande Fratello.

