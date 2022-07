Carfagna verso l'addio a Forza Italia, che intanto frena l'opzione Meloni premier (Di martedì 26 luglio 2022) Non è ancora un annuncio ufficiale, ma poco ci manca. Solo questione di tempo: "Tirerò le somme a breve", dice Mara Carfagna, che prepara il terreno per l'addio a Forza Italia. Gli strascichi della crisi di governo, la virata verso la destra sovranista del partito del Cav. l'hanno ormai convinta che la sua sfida è un'altra, su un altro fronte. Lo stesso ragionamento che ha guidato l'uscita degli altri due ministri forzisti, Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, volti storici del berlusconismo che oggi perde i pezzi. "La riflessione che sto facendo parte da due dati di fatto", ha spiegato questa mattina la ministra per il Sud in un'intervista a Repubblica: "Gli applausi di Putin alla crisi e le centinaia di messaggi di sindaci e imprenditori che da giorni mi dicono 'ma siete impazziti?'". Forse lo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 26 luglio 2022) Non è ancora un annuncio ufficiale, ma poco ci manca. Solo questione di tempo: "Tirerò le somme a breve", dice Mara, che prepara il terreno per l'. Gli strascichi della crisi di governo, la viratala destra sovranista del partito del Cav. l'hanno ormai convinta che la sua sfida è un'altra, su un altro fronte. Lo stesso ragionamento che ha guidato l'uscita degli altri due ministri forzisti, Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, volti storici del berlusconismo che oggi perde i pezzi. "La riflessione che sto facendo parte da due dati di fatto", ha spiegato questa mattina la ministra per il Sud in un'intervista a Repubblica: "Gli applausi di Putin alla crisi e le centinaia di messaggi di sindaci e imprenditori che da giorni mi dicono 'ma siete impazziti?'". Forse lo ...

