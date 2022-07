Carfagna: “Oggi il centrodestra non può rivendicare i successi del governo Draghi” (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA – “Sono ancora sconcertata dalla mancanza di visione di chi ha interrotto un’esperienza apprezzata da cittadini, imprese e mondo produttivo. Oggi il centrodestra non può rivendicare i successi del governo Draghi, io invece voglio raccontarli. Sempre a testa alta”. Dopo la caduta dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, la ministra uscente per il Sud, Mara Carfagna (foto), torna a parlare e lo fa Oggi sull’Huffington Post Italia, in cui affronta varie tematiche politiche all’ordine del giorno dopo lo scioglimento delle Camere e la decisione di tornare alle urne il prossimo 25 settembre. Ma la Carfagna ha rilasciato un’intervista anche al quotidiano “La Repubblica”, in cui spiega “qual è il mio fronte, qual è la mia ... Leggi su lopinionista (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA – “Sono ancora sconcertata dalla mancanza di visione di chi ha interrotto un’esperienza apprezzata da cittadini, imprese e mondo produttivo.ilnon puòdel, io invece voglio raccontarli. Sempre a testa alta”. Dopo la caduta dell’esecutivo guidato da Mario, la ministra uscente per il Sud, Mara(foto), torna a parlare e lo fasull’Huffington Post Italia, in cui affronta varie tematiche politiche all’ordine del giorno dopo lo scioglimento delle Camere e la decisione di tornare alle urne il prossimo 25 settembre. Ma laha rilasciato un’intervista anche al quotidiano “La Repubblica”, in cui spiega “qual è il mio fronte, qual è la mia ...

