Carfagna lascia Forza Italia: Il 20 luglio varcato il Rubicone. La priorità è mettere in sicurezza il Paese (Di martedì 26 luglio 2022) Mara Carfagna, ministra per il Sud, lascia Forza Italia, dopo quasi vent’anni di militanza tra le fila del partito, e in una intervista a Repubblica die: “Lo scorso 20 luglio si è varcato il Rubicone”.”Lo strappo del 20 luglio scorso è così determinante, segna con Forza un “prima” e un “dopo”, uno spartiacque. La mancata fiducia a Draghi indica la rinuncia a ogni autonomia della componente liberale dalla destra sovranista – afferma – Fino al 19 luglio FI non avrebbe avuto alcun dubbio sulla linea in caso di problemi del governo: favorire la conclusione ordinata della legislatura, mettere in sicurezza famiglie e imprese, sostenere il premier più rispettato d’Europa per poi poterne ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) Mara, ministra per il Sud,, dopo quasi vent’anni di militanza tra le fila del partito, e in una intervista a Repubblica die: “Lo scorso 20si èil”.”Lo strappo del 20scorso è così determinante, segna conun “prima” e un “dopo”, uno spartiacque. La mancata fiducia a Draghi indica la rinuncia a ogni autonomia della componente liberale dalla destra sovranista – afferma – Fino al 19FI non avrebbe avuto alcun dubbio sulla linea in caso di problemi del governo: favorire la conclusione ordinata della legislatura,infamiglie e imprese, sostenere il premier più rispettato d’Europa per poi poterne ...

