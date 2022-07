Carfagna abbandona Forza Italia e sbatte la porta Per la ministra gli azzurri si sono piegati ai sovranisti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 26 luglio 2022)la. “Siamo stati sconfitti, più volte, l’ultima in modo bruciante: neppure consultati sulla crisi del governo di salvezza nazionale che noi stessi avevamo voluto. Ora mi chiedo: ha un senso proseguire una battaglia interna? O bisogna prendere atto di una scelta di irresponsabilità e instabilità, fatta isolando chi era contrario, e decidere cosa fare di conseguenza?”. Così laper il Sud, Mara, in un’intervista a la Repubblica. Su Berlusconi faro del liberismo, la ormai ex esponente di Fi non ha dubbi: “La storia era vera, e proprio per questo lo strappo del 20 luglio scorso è così determinante, segna conun prima e un dopo, uno spartiacque. La mancata fiducia a ...