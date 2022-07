Caos aeroporti | i sindacati chiedono un potenziamento degli “asset coinvolti” in vista di agosto Ma agosto è dopodomani

(Di martedì 26 luglio 2022) Mentre dal ministero delle Infrastrutture arrivano risposte “insufficienti” e comunque tardive al prospettatoaeroportuale, i cieli d’Europa si preparano a un nuovo sciopero. Mercoledì 27 luglio tutti i voli della compagnia aerea tedesca Lufthansa negli scali di Francoforte e Monaco saranno cancellati a causa della protesta del personale di terra. Lo sciopero porterà alla cancellazione di 678 voli a Francoforte e 345 a Monaco, per un totale di 134.000 passeggeri che saranno interessati dalle cancellazioni. E che saranno riprenotati su voli alternativi se possibile, ma la compagnia ha affermato che “le capacità disponibili sono molto limitate”. Inoltre, Lufthansa ritiene che lo sciopero possa portare a nuove cancellazioni o ritardi di singoli voli per le giornate di giovedì e venerdì. La protesta è legata ai negoziati per la retribuzione di circa 20.000 dipendenti ...

