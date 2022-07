Canottaggio, Mondiali U23: sei equipaggi azzurri in finale (Di martedì 26 luglio 2022) the ad id=”445341? Sei equipaggi azzurri hanno raggiunto la finale dei Mondiali U23 di Canottaggio, al termine della seconda giornata di eliminatorie. Il due senza Pesi Leggeri femminile di Maria Elena Zerboni e Samantha Premerl hanno dominato la propria batteria, mentre il due senza Pesi Leggeri maschile con Francesco Bardelli e Stefano Pinsone, si è imposto con netto vantaggio su Stati Uniti e Ungheria. Nel quattro di coppia femminile composto da Susanna Pedrola, Giulia Bosio, Alice Gnatta e Vittoria Tonoli hanno ottenuto la vittoria dopo un testa a testa con gli Stati Uniti. Nel quattro di coppia Pesi Leggeri maschile invece, Luca Borgonovo, Nicolò Demiliani, Krystian Adrian Maron e Matteo Tonelli hanno agguantantato il primo posto controllando gli avversari fin dalle prime palate. Il quattro con ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) the ad id=”445341? Seihanno raggiunto ladeiU23 di, al termine della seconda giornata di eliminatorie. Il due senza Pesi Leggeri femminile di Maria Elena Zerboni e Samantha Premerl hanno dominato la propria batteria, mentre il due senza Pesi Leggeri maschile con Francesco Bardelli e Stefano Pinsone, si è imposto con netto vantaggio su Stati Uniti e Ungheria. Nel quattro di coppia femminile composto da Susanna Pedrola, Giulia Bosio, Alice Gnatta e Vittoria Tonoli hanno ottenuto la vittoria dopo un testa a testa con gli Stati Uniti. Nel quattro di coppia Pesi Leggeri maschile invece, Luca Borgonovo, Nicolò Demiliani, Krystian Adrian Maron e Matteo Tonelli hanno agguantantato il primo posto controllando gli avversari fin dalle prime palate. Il quattro con ...

