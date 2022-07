Canoa slalom | Mondiali 2022 | le speranze di medaglia dell’Italia Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro tra i favoriti

Leggi su oasport

(Di martedì 26 luglio 2022) Stanno per partire iseniordi. Saranno le acque di Augusta ad ospitare la principale manifestazione della stagione; dieci gli azzurri convocati in vista della rassegna iridata. Vediamo chi si potrà giocare delle opportunità per conquistare una. Le chance migliori al momento sono nel kayak, sia maschile che femminile. Da ricordare che la truppa azzurra ha fra le sue fila la campionessa europea in carica,, che vorrà riscattare il quarto posto olimpico a Tokyo. Fra gli uomini c’èDecon il colpo in canna, che ha già collezionato due secondi posti in questa stagione, prima nella manifestazione continentale e poi nella prima tappa di Coppa del Mondo a Praga. Ma attenzione ...