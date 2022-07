Campionato Nazionale di Altura Adriatico: trionfo per Trottolina Bellikosa (Di martedì 26 luglio 2022) Tre giornate di regate piene con nove prove portate a termine per la tappa di Manfredonia del Campionato Nazionale di Altura – Area Adriatico valido per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2022. Al termine delle regate, tutte su percorso a bastone allestite dal comitato di regata sei miglia al largo del porto di Manfredonia come chiesto dalla Capitaneria di Porto per motivi di sicurezza, data la presenza in zona di alcune navi. A Trottolina la tappa del Campionato Nazionale di Altura Adriatico A portarsi a casa il primo posto è stata la padrona di casa “Trottolina Bellikosa Race” (YC Marina del Gargano), X35 di Saverio Trotta reduce dalla ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 26 luglio 2022) Tre giornate di regate piene con nove prove portate a termine per la tappa di Manfredonia deldi– Areavalido per la qualificazione alItaliano Assoluto d’2022. Al termine delle regate, tutte su percorso a bastone allestite dal comitato di regata sei miglia al largo del porto di Manfredonia come chiesto dalla Capitaneria di Porto per motivi di sicurezza, data la presenza in zona di alcune navi. Ala tappa deldiA portarsi a casa il primo posto è stata la padrona di casa “Race” (YC Marina del Gargano), X35 di Saverio Trotta reduce dalla ...

