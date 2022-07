Camorra | 5mila euro al mese per le mogli dei carcerati | 6 arresti a Napoli

(Di martedì 26 luglio 2022) “Da oggi in poi qua comandiamo noi” e per stare tranquillo, un noto panettiere titolare di vari negozi trae provincia, si è visto costretto a consegnare, a fine, 3mila“per contribuire alle ‘mesate’ per ledei”. È uno degli episodi estorsivi documentati tra i quartieri Miano, Chiaiano, Piscinola e L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Giancarlo, ucciso dalla camorra per le sue inchieste sul Mattino. Perché è contrario all'... Nell'ultimo anno sono stati, in Campania, i minori che sono entrati a contatto con la giustizia ...La struttura sorgerà su su un terreno confiscato alla camorra in uno spazio da metri quadrati. Con l'ospedale di comunità si colma un vuoto storico che c'è nell'agro aversano sulla dorsale ... Camorra, 5mila euro al mese per le mogli dei carcerati: 6 arresti

Una delle vittime di estorsione ha denunciato. Tre mesi dopo la prima estorsione al panettiere gli emissari del clan hanno preteso un aumento del "pizzo" a 5mila euro più 10 centesimi per ogni chilo d ...