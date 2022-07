California, fumo e auto bruciate nel peggior incendio dell'estate (Di martedì 26 luglio 2022) fumo e veicoli bruciati nel peggior incendio dell'estate nel centro della California. I vigili del fuoco sperano di spostare il mega incendio ribattezzato "Oak Fire" verso l'area devastata dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022)e veicoli bruciati nelnel centro. I vigili del fuoco sperano di spostare il megaribattezzato "Oak Fire" verso l'area devastata'...

