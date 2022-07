ermanno32947318 : RT @francofontana43: Letta tenta un’improbabile correzione di tiro: “Agenda Draghi? Basta con le semplificazioni” Ma subito si contraddice:… - BertaIsla : RT @francofontana43: Letta tenta un’improbabile correzione di tiro: “Agenda Draghi? Basta con le semplificazioni” Ma subito si contraddice:… - tedpanski : RT @francofontana43: Letta tenta un’improbabile correzione di tiro: “Agenda Draghi? Basta con le semplificazioni” Ma subito si contraddice:… - Giulicat1512 : RT @francofontana43: Letta tenta un’improbabile correzione di tiro: “Agenda Draghi? Basta con le semplificazioni” Ma subito si contraddice:… - matteotti_g : RT @francofontana43: Letta tenta un’improbabile correzione di tiro: “Agenda Draghi? Basta con le semplificazioni” Ma subito si contraddice:… -

Tanto interessato da non "mettere veti" nemmeno su Renzi e, pur rivolgendosi al tempo ... lascia molto a desiderare anche il modo in cui il Partito democraticoora di liquidare l'...... entra anche la pedina Di Maio: Idf potrebbe guardare al Pd, ma è indigesta a Renzi e a. ... Renziil contropiede: chiederà a chi vuole sostenere l'area Draghi di dare un segnale. "Se non ... Calenda tenta Letta ma preferisce Draghi. "Lui ancora premier". Però il Pd imbarca la sinistra anti Mario In casa Pd si guarda alla «formula Veltroni» per le prossime elezioni politiche. Ma già si litiga sulla premiership. Carlo Calenda pone una condizione: il via libera (in caso di vittoria) al Draghi ...Nei prossimi giorni il segretario dem incontrerà i vari leader per capire come formare la coalizione, ma già si pone il problema della premiership: chi sarà il candidato presidente del Consiglio