Calenda | se Draghi indisponibile come premier mi candido io

(Di martedì 26 luglio 2022) "Noi pensiamo ad governobis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona per cui se domanidicesse che non è ...

AlexBazzaro : Renato #Brunetta: 'Sogno una unione con Toti, Calenda, Renzi, Bonino, Letta, Speranza, la sinistra.' Lui era uno d… - LuigiGallo15 : Il PD con Draghi e Calenda ha scelto l'agenda liberale. Il M5S sceglie di dare voce a chi è debole, a chi si sta im… - Agenzia_Ansa : Calenda: 'Di Maio non so chi sia, Letta è una persona seria' Il leader di Azione, presenta il 'Patto Repubblicano',… - feffojuve : RT @ultimora_pol: #Italia #Elezioni2022 Carlo #Calenda: 'Se Draghi è indisponibile, corro io da premier.' @ultimora_pol - rossa008 : Calenda: «Se Draghi è indisponibile, mi candido io». Ahahahahahahahahahah, le comiche! -

...di voto realizzati dopo le dimissioni dell'ormai ex Presidente del Consiglio Marioe lo ... Quasi 10 punti percentuale in più rispetto alla possibile coalizione formata da Pd, Renzi,, Di ......solo ad una persona per cui se domanidicesse che non è disponibile allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo paese". Lo afferma il leader di Azione Carloa ...Centrodestra sopra il centrosinistra. Fdi si conferma primo partito. Alto il dato degli astenuti e degli indecisi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...