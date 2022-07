Caldo record in Italia, oggi bollino rosso in 13 città ma domani c’è anche il verde (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Caldo record in Italia comincia ad attenuarsi e diminuiscono le città da bollino rosso che oggi 26 luglio sono 13 rispetto alle 19 di ieri. Secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, il livello massimo di allerta interesserà oggi Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo, mentre una sola città è in arancione (Bari). domani rinfrescherà con la comparsa di qualche bollino verde, ben 7, a Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Nessun bollino arancione, mentre le città da bollino ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilincomincia ad attenuarsi e diminuiscono ledache26 luglio sono 13 rispetto alle 19 di ieri. Secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, il livello massimo di allerta interesseràCagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo, mentre una solaè in arancione (Bari).rinfrescherà con la comparsa di qualche, ben 7, a Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Nessunarancione, mentre leda...

